Burak Can Yıldızlı: Sonuçların yansıttığı kadar kötü değiliz

7DAYS EuroCup'ın 6. haftasında deplasmanda Bourg en Bresse ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin milli oyuncularından Burak Can Yıldızlı, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Henüz galibiyet alamamış olmalarına rağmen sonuçların yansıttığı kadar kötü durumda olmadıklarını düşünen Burak Can Yıldızlı, "Venice'e uzatmada kaybettik. UNICS Kazan ve Partizan karşılaşmalarında ise kazanmaya çok yakındık. Sonuçların gösterdiği kadar kötü olmadığımız düşüncesindeyim. JL Bourg karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmak ve ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.