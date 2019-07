İSTANBUL, (DHA)- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'da uzun forvet Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 25 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın formasını giyecek olan Burak Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.



