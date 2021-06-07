Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Boluspor'dan stoper Burak Bekaroğlu'nu transfer ettiğini duyurdu.
Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonu Boluspor’da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük’te. Burak Bekaroğlu, Türk Milli Takımı’nın farklı yaş gruplarında görev aldı.
İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı, Burak Bekaroğlu’na Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.
https://twitter.com/karagumruk_sk/status/1401845369160581120