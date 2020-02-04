Bünyamin Balcı, Nazım Sangare’yi aratmadı

Süper Lig’de bu sezon ilk defa forma giyen Antalyaspor’un genç oyuncusu Bünyamin Balcı (20), Göztepe, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu. Antalyaspor’un alt yapısında yetişen Bünyamin, teknik direktör Tamer Tuna’nın, Nazım Sangare’nin sakatlığı sonrası şans verdiği bir isimdi. Tuna’nın defansın sağında görevlendirdiği genç futbolcu, hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı.

Antalyaspor’da gelecekte başarıyla adından söz edileceğine inanılan Bünyamin Balcı, bu sezon 3 lig maçında 224 dakika oyunda kaldı. Bünyamin, Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda da 5 maçta görev aldı.