Geçtiğimiz sezon Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası formayı kapan ve Tamer Tuna'nın vazgeçilmezleri arasına giren Bünyamin, sergilediği performansla dikkat çekmişti. Nazım'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulan Bünyamin, hem savunma hem de hücumda yaptığı katkıyla göz dolduruyor. Bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skora katkı yapan 20 yaşındaki oyuncu, Zeki Çelik'in sakatlığı sonrası A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi. U19 ve A Milli seviyelerinde futsal da oynayan Bünyamin'in kariyeri futbolseveler tarafından merak konusu oldu.

Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında? Bünyamin Balcı nereli, hangi takımlarda oynadı?

31 Mayıs 2000'de Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin, 2011 yılında Antalyagücü Spor'da futbola başladı. Ardından Antalya 2003 Spor'a geçen Bünyamin, 2012'de Antalyaspor'un altyapısına katıldı ve 2018'de Akdeniz ekibinde profesyonel oldu. A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıkan Bünyamin, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası forma şansı buldu.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2019/2020'de Göztepe karşısında 46. dakikada Fredy'nin yerine oyuna girerek ilk kez Süper Lig'de oynayan genç oyuncu bu maçtan sonraki 7 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkıp hepsinde 90 dakikayı tamamladı.

Futsal U19 Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Bünyamin Balcı, Futsal A Milli Takımı'na da 7 kez davet edildi.

2020/2021 sezonunda Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sağ bekin değişilmezi olan Bünyamin, çıktığı 31 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performans ile göz dolduran 20 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



