Bunun adı Yiğido destanı

Bir tarafta Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Yiğido, diğer tarafta ise düşme hattıyla arasındaki farkı açmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor... İdeal bir kadro ile maça çıkan Sivas, Fajr ve Hakan Arslan önderliğinde organize ataklarla gelmeye çalıştı. Ancak ilk yarıda; Gradel, Erdoğan ve Kayode istediği topları alamadı. Hal böyle olunca pozisyonlara giren taraf Malatya oldu. Geçiş hücumları ile rakibini hazırlıksız yakalayan Malatya, 17’de Kubilay, 42’de Tetteh ile kaleci Ali Şaşal’ı geçemedi. İkinci yarıda roller değişti. Sivas bekledi, Malatya ise rakibinin aksayan savunmasını açmaya çalıştı, pozisyon aradı. Fakat İrfan Buz’un ekibi, yüksek tempoyu kaldıramadı, son 15 dakikada kendi kalesine hapsoldu.

Hamleler sonuç verdi

75’ten sonra sağlı sollu ataklar ile gelen Rıza Çalımbay’ın ekibi, Malatya’yı adeta boğdu. Sivas, yine de bir türlü sonuca gidemeyince Çalımbay, Kone ve Felix’i sahaya sürdü. 88’de sahneye çıkan Felix, Gradel’in pasında bitiriciliğini konuşturdu: 1-0. 2 maç sonra kazanan Yiğido, Avrupa yolunda rakiplerine gözdağı verdi.

Mertcan Polat