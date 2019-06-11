'Bunun acısı sahada çıkar'

Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda son dünya şampiyonu Fransa’yı da yenerek grupta 3’te 3 yapan ve liderliği alan A Milli Takımımız, herkesi şaşkına uğratmıştı. Şimdi ise İzlanda’yı devirmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılar, Konya’dan özel uçakla Keflavik Havalimanı’na geldiğinde beklenmedik bir muameleyle karşılaştı. Kafilemizin ülkeye girişleri sırasında İzlanda polisi, oyuncularımızı ve teknik heyetimizi pasaport kontrolünde uzun süre bekletti. Bir de milli takım malzemelerinin ve kafiledekilerin bavullarının detaylı şekilde aranması da işin içine girince, 6.5 saat yolculuk yapan Milliler, burada da yaklaşık 3.5 saat bekletilmiş oldu. Oyuncular, en ufak çantalarına kadar aranırken, İzlanda’nın yaptığı hesap ters tepti.

Bir an önce başlasın...

Normalde yolculuk sebebiyle aşırı yorgun olan Ay-Yıldızlılar’ın yaşadığı bu durum, onlarda adeta doping etkisi yarattı. Futbolcuların şu an oldukça hırslı oldukları, dört gözle bu akşamki maçın başlamasını bekledikleri bildirildi. Takımın kendi arasında yaptığı konuşmalarda da, “İzlanda’ya karşı da tıpkı Fransa önünde olduğu gibi en iyisini yapmak için çıkalım. Bize yapılanların acısını, sahada sonuna kadar çıkaralım. Onlara uzun süre unutumayacakları bir ders verelim” dedikleri bildirildi.

Yakup Çınar

Mini yorum / Abdullah Ercan

Organize bir olay

Milli Takım oyuncuları, yaşadıkları olaya mutlaka sahada performans olarak tepki koyacaklardır. Amaçları bizim moralimizi bozmak ve yorgun bırakmaktı. Bunu yapmalarının sebebi de Fransa’yı yenmemizdi. Çünkü Türkiye, bu akşam onları da yenerse, 2020 için şansları çok azalacak! Ancak kendilerine daha büyük bir kötülük yaptılar. Şimdi oyuncularımız çok daha motive duruma geldi. Konya’dan yapılan uçuştan dolayı aramaların detaylı olması mantıklı bir gerekçe olamaz. Çünkü birkaç ay öncesinden yazışmalar yapılıyor. Kafilede kimlerin olacağına kadar tüm detaylar, gidilecek ülkeyle paylaşılıyor. İzlanda’da 80 tane havalimanı yok. Tamamen organize bir olay. Emre Belözoğlu’nun ise kendisine fırça uzatan kişiyi röportaj esnasında gördüğünü düşünmüyorum. Olayın büyümemesi adına tepki vermedi ve sakin kalarak, doğru olanı yaptı. Bu akşam mağlubiyet hariç her türlü sonuç bizim için çok iyi olacaktır. Şenol Güneş de, bu yaşanan olaydan olumlu anlamda faydalanacaktır.