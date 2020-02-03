Bungee Jumping Sporu Nedir? Bungee Jumping Ne Demek? Nasıl Oynanır?

Bungee Jumping Sporu Nedir?

Günümüz koşullarında, yüksek teknoloji ile üretilen elastik ipler sarmaşıkların yerini almıştır. Bununla beraber bambu kulelerinin yerini ise vinçler, çelik konstruksiyonlu atlama kulesi ve yüksek köprüler almıştır.

Avrupa çapında 1970 senesinde Oxford Üniversitesi öğrencileri tarafından bagajları gerdirme lastikleri ile ilk bungee jumping sporunun temeli atılmıştır. 1980 senelerine doğru artan istek karşısında bütün olanaklardan yararlanarak güvenli ve önemli bir piyasa haline gelmiş olup, günümüzdeyse bütün dünya çapında yüz binlere ulaşan, uluslararası sahada yarışmaları düzenlenecek bir spor dalı şeklinde kabul görmüştür.

Bungee Jumping Nasıl Oynanır?

Bungee Jumping sporunu yapacak olan birey ilk önce bu sporu yapabilmek adına tehlikeli hastalıklarının kendisinde bulunmadığını yazılı belgeler ile kanıtlamak zorundadır. Daha sonra Bungee Jumping sporunu yapacak bireyin ağırlığı, görevli kişilerce ölçülüp gereken güvenlik malzemelerinin giydirilmesi gerekir.

Atlayıcı kişi, vinç bakımından yukarı çekilecek olan sepete bir görevli ile beraber gereken emniyet önlemleri alınıp bindirilir ve ağırlığa uygun iple, vinç bakımından gereken yüksekliğe çıkarılarak buradan aşağı bırakılır. Yüksekliğin genel olarak 50 metre civarında olduğunu belirtmek faydalı olabilir.

Atlayıcı yaklaşık şekilde 10 metrelik serbest düşüş sonrası insan fiziğine zarar verilmeyecek bir ivme ile ip açısından yavaşlatılır. Düşülen yüksekliğin yaklaşık olarak yüzde 70'i tekrar yukarı ivmelenerek, bu hareket sönümleninceye dek devam eder. Ardından atlayıcı kişi, vinç bakımından yer minderine indirilip, görevli kişilerce emniyet malzemeleri çıkarılır.

Bungee Jumping Sporunun Yapılacağı Yerler

Bungee Jumping sporu, büyük bir vincin girebileceği her mekanda yaz ya da kış fark etmeksizin, gece veya gündüz olarak yapılabilir. Ancak genel olarak bu sporun gündüz vakti yapıldığını belirtmek mümkündür.

Neden Bungee Jumping Yapılabilir?

Son zamanlarda ülkemiz çapında popülerliği hızlıca artmakta olan Bungee Jumping sporu; önemli davetlerde, açılışlarda, festivallerde, organizasyonlarda, partilerde kısaca eğlencenin olduğu her mekanda ilgi odağı haline gelmiştir. Yüksek adrenalin ile Bungee Jumping, yalnızca atlayanları değiş izleyicileri de heyecan içerisine çekmektedir.

Bungee Jumping Nerede Yapılabilir?

Bungee Jumping'in yapılacağı mekanlar yalnızca vinç ile kısıtlı değildir. Açının ve yüksekliğin uyumlu olduğu her çeşit köprü ve kuleden atlayışlar gerçekleştirilmektedir.

Bungee Jumping'in Malzemeleri

Bungee Jumping sporu için malzemeler, güvenli atlayışın gerçekleştirilmesi bakımından çok önemlidir. Bungee Jumping malzemeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Halat

Esnek ip ya da halatlar atlayış esnasında sporcuların sert iniş yapmalarına engel olmaktadır. Güvenlik bakımından yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş olan kauçuk ve latex Bungee Jumping ipleri, üstün taşıma adına birebirdir. Avrupa standartlarına uyumlu şekilde üretilen bu ipler, sporcuların kilosuna göre belirlenmektedir.

Perlonlar

İplerin aksine esneme özelliği olmayan statik perlon, sağlam ve dayanıklı iplerdir. Güvenlik sistemlerinin vazgeçilmeyen ekipmanı olan perlonlar, güvenli atlayış adına mutlaka şekilde kullanması gereklidir.

Koşum Takımları

Bungee jumping sporunun en mühim ekipmanı olan koşum takımları, ayak bağlama ve beden kolonlarından oluşmaktadır. İplerin bağlandığı bu takımların emniyetinden emin olunduktan hemen sonra atlama gerçekleştirilmektedir.

Karabina

Çelik kilit şeklinde bilinen karabina; perlonlar, halatlar ve beden kolonlarının birbirine bağlanmasına yardımcı olan parçalardır. Kilitsiz ve kilitli modelleri bulunan karabinaların, Bungee Jumping sporu adına kilitli olanlarının tercih edildiği söylenebilir.

Bungee Jumping'in Anlamı

İnsanların yüksek bir mekandan aşağıya doğru atladıkları, esnek halat ile yukarı çekilen etkinlik şeklinde bir anlamı bulunmaktadır.