Ermedin Demirovic, Hertha Berlin ve Leipzig karşılaşmalarında da 90 dakika forma giymezse Bundesliga’daki bir rekora ortak olacak.

Greuther Fürth’ün kaptanı Branimir Hrgota, Mönchengladbach forması giydiği dönemde ligdeki ilk 53 maçta 90 dakika oynayamamıştı. 2012-13 sezonunda 13, 2013-14 sezonunda da 30 lig maçının hiçbirinde 90 dakika oynamayan İsveçli futbolcu, 2014-15 sezonunda da 10 maçta 90 sahada kalamamasının ardından 17 Aralık 2014’te oynanan Werder Bremen maçında ilk 11’de çıkmakla kalmamış hakemin bitiş düdüğüne kadar da sahada kalmıştı. Hrgota, Bundesliga’daki ilk 90 dakikası için yaklaşık 28 ay beklemişti.

Ermedin Demirovic, bu sezon ligde 21 maçta 1 gol 2 asist yaptı.