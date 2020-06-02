Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), bu kez devam eden Bundesliga ligi hakkında çalışmasını yayınlandı. Yapılan araştırmaya göre ligin en iyi şut yüzdesi yakalayan, en iyi kurtarış oranı yakalayan, en iyi dripling yapan ve en iyi pas yapan oyuncular belli oldu.

Lewandowski bu istatistikte de zirvede

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, 119 şut çekip %47,9 oran yakaladı ve en çok kaleyi deneyen isim oldu. RB Leipzig takımında Timo Werner ise 105 şutta %51,4 başarı oranı yakaladı ve bu alanda rakiplerinin önünde yer aldı. Augsburg takımında Niederlechner ise %52,9 ile Mönchengladbach takımından Marcus Thuram ise %66,7 oranı ile öne çıkan isimler arasında yer aldı.

En çok kurtarış yapan Sommer

Ligin geride kalan bölümünde en çok kurtarış yapan kaleci Mönchengladbach takımından Yann Sommer oldu. Sommer 105 kurtarış ve %76,1 oran yakaladı.

Alphonso Davies ligin en çok başarılı dripling yapan oyuncusu

Bayern Münih'in 2000 doğumlu yeni yıldızı Alphonso Davies ligi sallamaya devam ediyor. Davies geride kalan dönemde 72 kez başarılı dirpling yaptı ve bu alanda Kostic'i geçip ilk sırada yer aldı. Sancho, Hakimi, Werner, Brandt, Kai Havertz, Suat Serdar gibi oyuncular yine sıralanan isimler arasında yer alıyor. Thiago Alacntara ise %85,2 oranı ile oldukça başarılı bir performans gösterdi. Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies'in Dortmund maçında yakaladığı 35,25 km. hız, bir maçta en yüksek maksimum hız değeri olmuştu.





Bender ligin en çok pas yapan oyuncusu

Bayer Leverkusen takımından Sven Bender, geride kalan dönemde 1967 pas yaptı ve %90,9 başarı oranı yakaladı. Kimmich ise %89,9 oran ve 1923 pas sayı ile ikinci sırada yer aldı. Axel Witsel ise %94,2 oranı ile en başarılı orana sahip oyuncu oldu.







