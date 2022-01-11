Bundesliga'nın dikkat çeken takımı olan Freiburg sezonun ilk yarsında duran toplardan tam 16 gol bularak bu alanda ilk sırada yer alıyor. Savunmadaki başarısı üst sıralarda kendine yer bulmasını sağlarken, yediği 18 golle lider Bayern ile ligin en az gol yiyen iki takımından biri konumunda.

Freiburg için istatistikler bu kadar iyi giderken Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecekler. Rakip takımın en etkili silahı Erling Haaland, Bundesliga'da iç sahada oynadığı son 7 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Daha önce rakip takımda bu başarıyı gösteren 2019-20 sezonunda Jadon Sancho oldu.

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Bayern Münih kendi evinde en çok puan toplayan iki ekip (24). Dortmund ligde son 13 iç saha maçının 12'sini kazanırken bu seride 1 yenilgi aldı. Freiburg, kulüp tarihinde ilk kez ligin ilk dokuz deplasman maçından 15 puan kazandı ve Bayern Münih'in (19) ardından en çok puan toplayan takım oldu.