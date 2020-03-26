Corona virüs nedeniyle futbol takımları, ekonomik anlamda zor günler geçirirken Almanya'da örnek olacak bir dayanışma hareketi yaşandı.

BILD'in haberine göre geçtiğimiz sezonu ilk 4 sırada bitiren ekipler Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen'in yetkilileri, corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan takımlar için bir dayanışma fonu adına anlaşmaya vardılar.

Alman Futbol Ligi (DFL) mevcut TV sözleşmesinden 45 milyon euroluk bir artı kaynak yaratmıştı. Bu para, başlangıçta özel projeler adına kullanılacaktı ama mevcut şartlar nedeniyle kulüplere ödenmesi daha makul olarak belirtildi. Bu paradan da geçtiğimiz sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar, yaklaşık 12.5 milyon euro tutarında toplam bir paya sahip olacaklardı.

Bayern, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen; sahip oldukları payı 7.5 milyon daha artırarak ihtiyacı olan Bundesliga 1 ve 2 ekipleri için 20 milyon euroluk bir kaynak yaratmaya karar verdiler.

Oluşturulan kaynağa kimin ihtiyacı olduğu ve hangi takımlar arasında, nasıl paylaştırılacağına ise DFL karar verecek.