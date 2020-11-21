Almanya Ligi Bundesliga'da bu akşam Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'in konuğu olacak. Saat 22.30'da S Sport2'den ekranlara gelecek karşılaşmada Bundesliga'da yeni bir rekora imza atılabilir. 6 Ağustos 2005'te Dortmund formasıyla 16 yıl 334 günlükken Wolfsburg deplasmanında oynayan ve şu an Antalyaspor'un kadrosunda bulunan Nuri Şahin (32), lig tarihinin ilk 11'de sahaya çıkan en genç futbolcusu unvanını almıştı. Yaklaşık 15 yıldır kırılamayan bu rekoru, yine Sarı-Siyah4lı formayla yeni ismin; Youssoufa Moukoko'nun kırması bekleniyor.

10 yaşına kadar Kamerun...

Dün 16. yaşını dolduran ve 16 yıl 1 günlük olan Moukoko, birçok gelecek vadeden yıldız gibi 'Yeni Messi' yakıştırmaları yapılan bir isim. Teknik direktör Lucien Favre'nin şans vermesi halinde tarihe geçecek olan Moukoko, ailesiyle birlikte Kamerun'da büyüdü ve 10 yaşındayken, Almanya'ya ayak bastı. İlk olarak St.Pauli'nin alt yapısında yer alan bu futbolcuyu Dortmund, 2016'da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Kısa sürede kendisini gösteren 1.79 cm. boyundaki Moukoko, Sarı-Siyahlılar'ın U17 Takımı'nda 50 maçta 83, bu sezon A Takım'a çıkmadan önce kısa süre sahne aldığı U19 Takımı'nda da 4 maçta 13 gol attı.

Hep büyüklere karşı oynadı

Teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu olan genç yıldız adayı, Almanya'nın U16 Milli Takımı'nda

4 mücadelede rakip fileleri 3 kez sallarken, henüz 16 yaşını yeni bitirmesine rağmen Panzerler'in U20 Takımı'nda 2 kez forma giydi. Sahaya çıktığında hep diğer futbolculardan yaşça küçük olmasına rağmen futboluyla, diğerlerinden çok farkı olan Moukoko'nun, Hertha karşısında oynaması durumunda neler yapacağını herkes merakla bekliyor.

14 yaşında Nike'tan 10 milyon Euro!

Borussia Dortmund'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kontratının daha uzun süreli uzatılıp, gelecekte çok daha büyük bir takımda forma giymesi beklenen Youssoufa Moukoko, Alman kulübünden şu an haftalık 6 bin Euro (54 bin TL) kazanıyor. Moukoko başka bir yerden ise bunun çok ama çok daha fazlasını kazanıyor. Ünlü spor ürünleri şirketi Nike, genç yıldızla yaklaşık 2 sene önce 10 yıllık bir sponsorluk anlaşması yaptı. Moukoko da bu birliktelikten her sene 1 milyon Euro (90.5 milyon TL) kazanıyor.

İlk antrenmanda adeta büyülenmiş

Yakın zamanda Dortmund'un antrenmanlarında yer almaya başlayan Moukoko, ilk antrenmana çıktığı anla ilgili olarak, "Sahaya çıktığımda çok büyük futbolcularla birlikteydim ve kendi kendime, 'Neredeyim ben' diye adeta büyülenmiştim. Hatta A Takım'a ilk katıldığımda video çektim. Çünkü daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım. Şu an nerede olduğumun farkındayım ve büyüklerimi dinleyerek, çizdiğim yolda en iyi performansımı takımım için sergilemek istiyorum" dedi.

Mehmet Çağrı Davran