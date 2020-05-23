Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile başa çıkmayı başaran en iyi ülkelerden biri Almanya oldu. Bunun karşılığını alan Panzerler, geçtiğimiz hafta da futbola yeniden döndü. Bundesliga’da 26. haftada oynanan mücadelerde fire verilmedi. Futbolcuların, 66 günlük araya rağmen sahip oldukları kondisyon ve fizik seviyesi, izleyicilere seyir zevki yaşattı. 27. haftada ise bugün zirve için önemli maçlar oynanacak. Günün en dikkat çekici kapışmasında Şampiyonlar Ligi ve zirve için mücadele eden Borussia Mönchengladbach, evinde saat 16.30’da ligin formda takımı ve Devler Ligi için varını yoğunu ortaya koyan Bayer Leverkusen ile kapışacak.

Dortmund zirve takibinde!

Aynı saatte, Borussia Dortmund, Avrupa Ligi’ni hedefleyen Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Siyahlılar, bu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek isteyecek. Lider Bayern Münih ise beklentilerin altında bir sezon geçiren Eintracht Frankfurt ile kozlarını kendi sahasında paylaşacak.

Bundesliga artık TRT’de

Avrupa’nın önde gelen liglerinden sadece Almanya futbola devam ederken, TRT Spor izleyicilerine müjdeli bir haber verdi. Buna göre ay sonuna kadar TRT Spor’da 4 karşılaşmanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. İlk olarak bugün oynanacak olan M’Gladbach-Leverkusen karşılaşması seyircilerle buluşacak.



