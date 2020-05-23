Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile başa çıkmayı başaran en iyi ülkelerden biri Almanya oldu. Bunun karşılığını alan Panzerler, geçtiğimiz hafta da futbola yeniden döndü. Bundesliga’da 26. haftada oynanan mücadelerde fire verilmedi. Futbolcuların, 66 günlük araya rağmen sahip oldukları kondisyon ve fizik seviyesi, izleyicilere seyir zevki yaşattı.

27. haftada ise bugün zirve için önemli maçlar oynanıyor. Günün en dikkat çekici kapışmasında Şampiyonlar Ligi ve zirve için mücadele eden Borussia Mönchengladbach, evinde saat 16.30’da ligin formda takımı ve Devler Ligi için varını yoğunu ortaya koyan Bayer Leverkusen ile kapışıyor.

Dortmund zirve takibinde!

Aynı saatte, Borussia Dortmund, Avrupa Ligi’ni hedefleyen Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Siyahlılar, bu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek isteyecek. Lider Bayern Münih ise beklentilerin altında bir sezon geçiren Eintracht Frankfurt ile kozlarını kendi sahasında paylaşacak.







