Bundesliga'nın 10.haftasında lider Bayern Münih ile takipçisi RB Leipzig karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maç 3-3 biterken 90 dakika müthiş bir heyecana sahne oldu

Hafta içi İstanbul'da Başakşehir' karşı 4-3 kazanan Leipzig, Bayern Münih karşısında da Nkunku, Kluivert ve Forsberg ile üç gol buldu. Bayern Münih adına golleri ise Thomas Müller (2) ve Musiala kaydetti. Bayern Münih'in 3 golünde de asisti Coman yaptı