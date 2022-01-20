Leipzig maçı kazanması halinde Bundesliga’daki 100’üncü zaferini elde edecek. Bundesliga’da 189 karşılaşmada 99 galibiyeti bulunan Leipzig, pazar günü oynanacak maçı kazanması halinde Bayern Münih’in ardından 100 galibiyet en hızlı ulaşan takım olacak.

Leipzig galip gelmesi halinde Köln’ü de üçüncü sıraya indirecek. 206 maçta 100 galibiyeti yakalayan Köln, Bayern Münih’in ardından Bundesliga tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan ikinci takım.

Leipzig, Bundesliga macerasında 99 galibiyet alırken 48 kez berabere 42 defa da sahadan yenik ayrıldı.