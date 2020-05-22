Almanya Bundesliga, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta maçlara başlamıştı. Seyircisiz ve yoğun hijyen tedbirleri ile oynanan karşılaşmalarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu süreçte statlara görevlilerden başka kimse alınmadı, oyuncular ve teknik ekip sahaya gelene kadar maskelerini çıkarmadı, futbolcular sosyal mesafe yüzünden yedek kulübesinde yer kalmayınca tribünlere çıkmak zorunda kaldı. Şimdi ise Panzerler, kusursuz geçen 26. haftanın ardından 27. hafta maçlarında kozlarını paylaşacak.

Testlerde fire yok

Açılış mücadelesinde, Berlin derbisinde, bugün 21.30’da Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Öte yandan lider Bayern Münih yarın 19.30’da Frankfurt ile takipçisi Borussia Dortmund ise 16.30’da Wolfsburg ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Almanya ’da futbolcular haftada 2 defa koronavirüs testlerine girerken, son yapılan testlerde fire verilmediği açıklandı.

İzlenme rekorları kırdılar

Geçen hafta başlayan Bundesliga, izlenme rekorları kırmıştı. Özellikle Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr Derbisi, yaklaşık 1.5 milyar izlenme ile dünyanın en çok reyting alan 2. mücadelesi olmuştu. Ayrıca diğer Bundesliga karşılaşmaları yaklaşık 1 milyar, 2. Lig maçları ise 300 milyon tekil ortalama ile takip edilmişti.