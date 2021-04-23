Almanya Bundesliga'da Arminia Bielefeld’e 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04, maçtan sonra takım halinde tesislere dönerken taraftarın saldırısına uğradı. Bunun üzerine kulübün sportif direktörü Peter Knabel, oyuncuların kalan maçlarda oynamak istememelerini anlayışla karşılayacaklarını dile getirdi.

Alman basınına açıklamalarda bulunan Knabel, "Bir oyuncu artık son dört maçı oynamak istemiyorsa onu anlayabilirim. Bu karar yasal sınırlar içinde olduğu sürece her karara saygılıyım" ifadelerinde bulundu.

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu.