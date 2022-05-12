RB Leipzig'in yıldız futbolcusu Christopher Nkunku, gösterdiği performanslar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bundesliga'da ayın futbolcusu seçilmeyi başaran Fransız yıldız, bu sezon 6 kez aday gösterildiği ödülü 4. kez kazanmayı başardı.

Şubat, Mart ve Nisan aylarında üst üste bu ödülü kazanan Nkunku, Ekim ayında da ayın futbolcusu seçilmişti.

Tarihe geçti

Christopher Nkunku kazandığı ödülle tarihe de geçti. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bir sezonda dört kez Bundesliga'da ayın oyuncusu seçilen ilk isim oldu. Şimdiye kadar sadece Dortmund'dan Erling Haaland 4 kez ayın futbolcusu ödülünü kazanmayı başarırken, Norveçli golcü bu başarıyı 2 sezon içerisinde gerçekleştirmişti.

PSG altyapısında yetişen ve 2019 yılından bu yana Leipzig forması giyen Nkunku, bu sezon 50 maçta 34 gol ve 20 asistlik performansa imza attı.



