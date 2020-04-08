Bundesliga Mayıs'ta başlıyor

Almanya Kulüpler Birliği Başkanı Christian Seifert, Bundesliga ve Bundesliga II'de dokuz hafta kaldığını hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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Bundesliga Mayıs'ta başlıyor

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanı Christian Seifert, New York Times'a yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili senaryolar hakkında verdi. Seifert, Bundesliga ve Bundesliga II'de dokuz hafta kaldığını hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Christian Seifert, "Biz de üzerimize düşeni yapmalı ve hükümeti bu konuda desteklemeliyiz. Maçlara ne zaman başlayabileceğimiz konusunda hükümet ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. DFL Başkanı Siefert, maçların seyircisiz olacağını ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam edebileceğini belirtti.

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih ile birlikte diğer takımlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu hafta antrenmanlara başlamıştı.

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