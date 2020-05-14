Almanya'da ligler başlıyor. Koronavirüs nedeniyle durdurulan Alman Birinci ve İkinci Ligi bu hafta sonu yeniden başlayacak. Seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde DFL'in (Alman Futbol Ligi- Kulüpler Birliği) aldığı karar ile bütün takımlar 6 günlük karantinaya girdi. Otellere kapanıp dış dünya ile ilişkilerini kesen takımlar direk olarak stada gidecek.

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor. Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

Sahada maske zorunluluğu getirildi

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak. Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi.

Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek

Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde oturanlar arasında ise bir veya iki koltuk boşluk bırakılacak. Futbolculara verilecek gıda maddeleri paketlenmiş şekilde stada getirilecek. Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek. Tavsiye edilen bir başka konu da futbolcuların stadyumlarda duş yapmamaları. Futbolcuların ya kaldıkları otelde ya da evlerinde yıkanmaları öneriliyor.

Bundesliga maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund – Schalke 04 (S Sports 2)

16.30 Leipzig – Freiburg (S Sports)

16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin (misli.com'dan canlı skor takip edilebilecek)

16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn (misli.com'dan canlı skor takip edilebilecek)

16.30 Augsburg – Wolfsburg (misli.com'dan canlı skor takip edilebilecek)

19.30 Frankfurt – M’Gladbach (S Sports 2)

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln – Mainz (S Sports 2)

19.00 Union Berlin – Bayern Münih (S Sports 2)

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen (S Sports 2)