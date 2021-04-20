Bundesliga devine şok! Schalke 04 küme düştü

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, resmen küme düştü. Arminia Bielefeld karşısında da 1-0 kaybeden dev kulüp, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek. Milli oyuncu Ozan Kabak, devre arasında Premier Lig ekibi Liverpool'a kiralık olarak transfer olurken, bir başka milli oyuncu Ahmed Kutucu da yine ara transfer döneminde Heracles takımına kiralık olarak gitmişti.

BUNDESLIGA PUAN DURUMU

Bundesliga'da bu sezon 30 hafta sonunda 13 puanda kalan Schalke 04, kalan 4 maçını da kazansa bile 26 puanla 16. ve 17.sıradaki takımları yakalama şansını yitirdi. Almanya Bundesliga'da 16.sıradaki takım play-out sistemi ile bir alt ligin üçüncüsü ile ligde kalmak için mücadele ediyor

33 yıl sonra küme düştü

Schalke 04 en son 1987-88 sezonunda Bundesliga'dan düşmüştü. Lig tarihi boyunca 7 kez şampiyon olan Schalke 04, Bundesliga 2'de 1990-91 sezonunda şampiyonu olup yeniden en üst lige çıkmıştı.

İki sezon önce Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmışlardı

Schalke 04, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer almış ve 11 puanla ikinci olup son 16 turuna yükselmişti. Bu turda Manchester City'e elenen Schalke 04 bu sezon küme düştü