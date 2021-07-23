Bundesliga 2'de sezon dev maçla başladı! Schalke - Hamburg: 1-3
Almanya 2. Bundesliga 2021-22 sezonu dev bir maçla başladı. Uzun yıllarda en üst ligde mücadele eden, şampiyonluklar ve kupalar kazanan, Avrupa'da boy gösteren Schalke 04 ile Hamburg sezonu açtı. Kazanan konuk ekip Hamburg oldu.
Almanya 2. Bundesliga 2021-22 sezonu Schalke 04 - Hamburg maçıyla başladı. Almanya'nın önemli kulüplerinin karşılaştığı bu dev açılış maçını kazanan konuk ekip Hamburg oldu.
Maçın 7.dakikasında Simon Terodde ile öne geçen Schalke 04 karşısında Hamburg takımı, 53.dakikada Glatzel, 86.dakikada Heyer ve 90.dakikada Jatta'nın golleriyle galibiyete ulaşmayı başardı.