Bulut Turhan: Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 3-2 mağlup olan Denizlispor ’da teknik sorumlu Bulut Turhan, evlerinde kazanmaları gereken maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın zor geçeceğinin bilinciyle sahaya çıktıklarını belirtti.

Her iki takımın da mücadeleci ekipler olduğunu dile getiren Turhan, şunları söyledi:

"İlk yarıda öne geçmemize rağmen basit gol yiyerek ikinci yarıya 1-1 başladık. Penaltı sonrası 2-1 mağlup duruma düştük. Sonrasında maçı bırakmadık, mücadele ettik, beraberliği yakaladık. Fakat sonuç olarak Samsunspor tekrar golü buldu ve mağlup olarak sahadan ayrıldık. Denizlispor takımı olarak kötü oynamadık. İyi bir oyun sergiledik. İleriki maçlarımızda bu oyunumuzu geliştireceğiz, daha da iyi oynamaya çalışacağız. Bu ligde her takım birbirini yenecek durumda. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ve kaybettik. Üzgünüz ama telafisi vardır. Deplasmanda galibiyetle bu açığımızı kapatabiliriz."

Ligin yeni başladığını ifade eden Turhan, "Daha çok maçımız var. İleriye bakacağız, Boluspor maçına yöneleceğiz. Boluspor maçında iyi bir sonuç bekliyoruz. Milli maç arasını değerlendirdikten sonra daha iyi bir takım olarak geri döneceğiz." açıklamasında bulundu. (AA)