Bulut Turhan: Daha iyi sonuçlar alacağız

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Adanaspor’u 2-0 yenen Denizlispor ’da teknik sorumlu Bulut Turhan, takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele ederek kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Rakibi de tebrik ettiğini dile getiren Turhan, şunları söyledi:

"Saha avantajını kullanarak iyi bir sonuçla maçı bitirdik. Denizlispor yeni bir takım. Henüz daha takımımız oturmadı. Birkaç haftaya ihtiyacımız var. Takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça, birlikte oynamaya başladıkça, daha iyi sonuçlar alacağımız kanaatindeyiz. İleriki maçlarda Denizlispor daha da iyi olacak çünkü fiziksel olarak gittikçe yükselen bir grafiğimiz var." (AA)