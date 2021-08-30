Bulut Turhan: Daha iyi sonuç alabilirdik

TFF 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Denizlispor 'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, rakip takımın daha iyi organize olduğunu söyledi.

Turhan, Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nü tebrik eden Turhan, şunları kaydetti:

"Ankaragücü bizden daha iyi organize olmuş bir takımdı. Yeni transferlerimiz var. Yeni takım oluşturuyoruz. Bugünkü maçta birbirini tanımayan oyuncular sahadaydı. Doğal olarak uyumsuzluk vardı. Biraz da şanssızlık yaşadık. Daha iyi sonuç alabilirdik. Milli maç arasını iyi değerlendireceğiz."

AA