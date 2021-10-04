Bulut Turhan: Bir puan bizim için deplasmanda iyi sayılır

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Beypiliç Boluspor'a konuk olan Denizlispor , sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, ilk yarıda kendilerinin, ikinci yarının başlarında rakip takımın daha iyi oynadığını, ikinci yarının sonlarına doğru dengeyi sağladıklarını belirterek, "Dengeli maç oldu. Her iki takım için de hak edilen, bir puan diye düşünüyorum. Üç puanı herhangi birisi alsaydı, haksızlık olurdu gibime geliyor. Bir puan bizim için deplasmanda iyi sayılır." diye konuştu.

Milli maç arasını iyi değerlendirip sonraki maçlara daha iyi hazırlanmak istediklerini aktaran Turhan, takımın iyi yolda olduğunu, oturduğunu, iyi maçlar oynayıp sonuca gideceklerini ifade etti.