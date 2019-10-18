Bulgaristan’da Krasimir Balakov dönemi sona erdi

Bulgaristan Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Krasimir Balakov, görevinden istifa etti. Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS) tarafından yapılan açıklamada, milli takımın son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından istifa dilekçesini sunan Balakov’un talebinin, olağanüstü toplantıda alınan kararla kabul edildiği belirtildi.

Toplantıda, hafta içinde istifasını sunan BFS Başkanı Borislav Mihaylov’un talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Bulgaristan’ın İngiltere’ye sahasında 6-0 yenildiği hafta başında oynanan karşılaşma sırasında yaşanan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Bulgaristan’da 12 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Mihaylov’un istifasını talep etmişti.