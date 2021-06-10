Bulgaristan maçında sakatlanan Benzema, Almanya maçında oynayabilecek

EURO 2020'ye hazırlanan Fransa'ya golcü futbolcusu Karim Benzema'dan müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz gün Fransa'nın 3-0 kazandığı Bulgaristan karşılaşmasının 41. dakikasında sakatlanıp maçı tamamlayamayan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak Almanya maçında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

Dev maç 15 Haziran'da

Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, Portekiz ve Macaristan ile F Grubu'nda yer alan Fransa ilk maçını 15 Haziran'da Almanya ile oynayacak.