Bulgaristan Futbol Birliği başkanı Borislav Mihaylov istifa etti

Reuters'te yer alan habere göre; Bulgaristan Futbol Birliği başkanı ve 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan Milli Takımı'nın kalecisi olan Borislav Mihaylov, Bulgaristan başbakanının isteği üzerine istifa etti.

Irkçı tezahürat ve Nazi selamı!

Hatırlanacağı üzere dün akşam Sofya'da İngiltere ve Bulgaristan arasında oynanan ve İngilizlerin 6-0'lık üstünlüğüyle biten maç esnasında saha kenarında yer alan bazı Bulgar taraftarlar mikrofonlardan İngiltere'nin siyahi oyuncularına karşı ırkçı tezahüratlarda bulunmuşlardı. Taraftarlar ayrıca Nazi selamı da vermişlerdi.

Bulgaristan başbakanı Boyko Borissov, maç sonrası Facebook hesabından "Borislav Mihaylov'u bir an önce istifa etmesi konusunda uyarıyorum" demişti.

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