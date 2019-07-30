Bülent Yumuşaker: Satranç bir eğitim enstrümanıdır!

Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğu 14 yıldır devam ediyor. Sadece Türkiye değil, KKTC’de de 2013’den beri sponsorluk yapıyoruz. Sözleşmelerimiz genelde üç yıllık oluyor. Sözleşme bitiminde ise yeniliyoruz. Türk satrancına daha uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu işe uzun soluklu olarak bakıyoruz. İş Bankası’nın yer aldığı bütün alanlarda hizmetleri uzun soluklu olmuştur. Saman alevi gibi yanıp sönen değil! Bir hedef koyarız. Varmak istenen noktaya varana kadar bırakmayız. Yarım kalan iş bizim felsefemizle uyuşmaz. Yaptığımız iş, mutlaka topluma değer katan nitelikte olmalıdır.

■ Neden Satranç? Bu kadar popüler spor varken neden seyircisiz bir spora destek veriyoruz sorunuzun cevabı, bizim satrancı sadece bir spor olarak değil, aynı zamanda bir eğitim enstrümanı olarak görmemizdendir. Sosyal sorumluluk alanlarımızdan en önemlisi eğitimdir. Çevre ve kültür de var ama eğitim önceliğimizdir. Satranç, MEB’in desteğiyle ilk ve orta dereceli okullarda seçmeli ders olduğundan beri Türkiye genelinde 24 bin satranç sınıfı açtık. Bütün malzemeleri biz temin ettik. Sınıf açmakla kalmıyor, denetimini, takibini de yapıyoruz. Satranç öğretmeni yoksa temin ediyoruz, gelen talepleri karşılıyoruz.

■ Satranç basit bir spor değildir. Çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar, strateji kurmalarını öğretir, kötü alışkanlıklardan uzak tutar, sosyalleşmelerine neden olur, geleceğe hazırlar. Ülke menfaatine katkı sağlayacak olan en önemli yatırım, çocuklara yapılan yatırımdır. Türkiye İşBankası, topluma dokunan işlerde var olmayı her zaman sürdürecektir.

■ Turnuva bazında Süper Lig’e ve okul sporlarına sponsor oluyoruz. Bireysel sponsorluğumuz yok. Biz Satranç Federasyonu’na 2005’de sponsor olmadan önce neredeyse hiç uluslararası başarı yoktu. Bugün ise elde ettiğimiz madalyalar 456’ya çıkmış. Lisanslı sporcu sayısı 30 binlerden 900 binlere, unvanlı sporcu sayısı 170’lere ulaşmış. Rakamlar satranca olan ilginin arttığını gösteriyor. Ne kadar çok ilgilenecek öğretmen bulursak, çocuklar o kadar sporu sevecek. Mesele aslında bu kadar basit!