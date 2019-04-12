Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Bursa'da açıldı. Ateş hattında bulunan Bursaspor, Avrupa iddiasını sürdüren Trabzonspor'u evinde konuk ederken 38. dakikada sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.

Jose Sosa ile Aytaç Kara'nın arasında geçen tartışmanın ardından maçın hakemi Yıldırım, iki oyuncuyu da yanına çağırdı.

Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım, Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'ya yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Sonra yanlış kartı çıkardığını fark eden deneyimli hakem Bülent Yıldırım, gülerek sarı kart ile değiştirdi. Pozisyonun içinde bulunan diğer futbolcu Aytaç Kara da meslektaşı Sosa gibi sarı kartla cezalandırıldı.

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