Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 38. haftada Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi NTV'ye konuşan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Uygun, mücadeleye sürpriz bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor.

"3 takım da puan kaybedecek"

Bülent Uygun, "Kendi evimizde Beşiktaş'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve şampiyonluk yarışını da değerlendirerek, "Sürecin kalan bölümünde 3 takım da puan kaybedecek" dedi.

Uygun, Beşiktaş'ın eksiklerini avantaja çevirmeyi planlıyor.

Çaykur Rizespor, geride kalan 37 haftada topladığı 42 puan ile Süper Lig'de 12. sırada yer alıyor.







