Ateş hattında umutsuz kaldığı dönemde Bülent Uygun’un gelişiyle 4 galibiyet, 2 beraberlikle 42 puana ulaşan Çaykur Rizespor sezon finali olarak gördüğü Beşiktaş maçına zafer parolasıyla hazırlanıyor. FANATİK’e konuşan teknik direktör Bülent Uygun samimi ve iddialı açıklamalar yaptı: “Şampiyonluk psikolojisi mutluluk psikolojisidir. Düşme psikolojisi mutsuzluk psikolojisidir. Şampiyonluğa oynarken kaybetsen de kaliten, mantalitenle tekrar şampiyonluk mücadelesini yaparsın. Şampiyon takım için antrenman bilimi önemlidir, taktiklerin oyun sistemin. Düşme psikolojisinde bir şehrin vebali senindir, kaybettiğinde ayağa kalkman zor olur, takımda korku olur, kaygı olur, anksiyete olur, entropi yaratır. Kaliteli futbolculara, cesur yüreklere ihtiyaç duyarsın, süreç tecrübe, kalite, cesaret ister.”

‘Kazanmak için oynayacağız’

“Rizespor olarak yüreğinde kazanma duygusuyla mücadele edeceğiz, beynimizle cesaretimizi birleştireceğiz, inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. Kimin şampiyon olacağına ya da kimin düşeceğine değil, geleceğimizi şekillendirmeye bakacağız. Şehrin vebali önemli”

‘Hakemler ayak uydurmalı’

“Altı da üstü de çekişmeli bir lig geçiriyoruz. Burada ayak uydurması gerekenler; hakemlerimiz. Adaletli yönetimleri ile belirleyici değil adalet dağıtıcılar olarak şampiyonluğu veya düşeni belirleyen değil adaleti dağıtanlar olması gerekiyor. Hak edenin hakkını almasını diliyorum.”

Ömer Necati Albayrak