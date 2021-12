Lig Radyo'da editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu 'Zen Poliklinik Saç Ekim Merkezi Mixed Zone' programına konuk olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe 'nin hoca tercihine yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Futbolun dili, dini, ırkı, rengi aynıdır" diyen Uygun, "Futbol kaliteli ayaklar, uzman beyinler ve iyi yöneticilerle görsel şova dönüşür" dedi. Fenerbahçe'nin yapacağı hoca tercihinin çok kritik olduğuna vurgu yapan Uygun şunları söyledi:

'İletişim doğru olmazsa...'

"Fenerbahçe'nin hocası her şeyden önce nerede olduğunun farkında olmalı. Elindeki kadroya göre sistem, sisteme göre de oyun anlayışı belirleyebilmeli. Körü körüne bir formasyona bağlı kalamazsınız. Futbol, maç içerisinde çok fazla değişkenleri olan, her rakibe göre farklı aksiyon alınması gereken bir oyun artık. Bu esnekliği, oyun zekasını Fenerbahçe'nin başındaki teknik adam göstermelidir. Fenerbahçe'nin hocalığını yapıyorsanız; güçlü bir iletişim yönünüz olmak zorunda. Saha içerisinde oyunculara doğru dokunuşlar yaparken bunu camiaya da en doğru şekilde aktarabilmelisiniz. Fenerbahçe'nin hocası bu özelliklere sahip olmadığı takdirde her zaman sıkıntı yaşar ve yaşatır. Şu anda yaşanan durum da tam olarak böyle."

'En önemli eksik sportif direktör'

"Fenerbahçe'nin doğru bir futbol aklına ihtiyacı var. Camianın içinden gelen akil seviyede çok sayıda insan var. Alex, Rıdvan Dilmen, hatta Anelka... Zekaları, bağlantıları ve futbol bilgileriyle beraber takımla yönetim arasındaki köprü görevini mutlaka biri üstlenmeli. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yükseliş süreçlerini incelediğimizde kulüp efsanelerinin profesyonel olarak üstlendikleri rollerin önemi ortaya çıkıyor."

'İpler Trabzonspor 'un elinde'

"Trabzonspor şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaja sahip. İpler de artık kendi elinde. Abdullah Avcı, saha içinde ve dışında çok doğru adımlar atarak bu organizasyonu zirveye çıkardı. Elbette rakiplerinin Avrupa periyodunda yıpratıcı maçlar oynamasından doğan avantajı da çok doğru değerlendirdi. Kendisini kutlamak gerek."

'Yardımcı, UEFA Başkanı olmalı'

"Türk futbolunu sporun içinden gelenlerin yönetmesi gerek diye hep söyledik. Nitekim Hamit Altıntop sorumluluk aldı. Türk Alman ekolünü karma yaparak bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Oğuz Çetin hocamızın gençlik geliştirmedeki projeleri çok değerli. En büyük şansımız ise hayatını futbola adamış Servet Yardımcı gibi bir değerimiz var. Onun UEFA Başkanı olabilmesi için gereken desteği verip çalışmalar yapmalıyız."