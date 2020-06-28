Bülent Uygun: Zor süreçten hedeflerimize doğru yürüyeceğiz

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Denizlispor, 2-0 öne geçti maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın kırmızı kartını kendisine hediye ettiğini aktararak, "Bugün 200. maçım olması nedeniyle kartı hediye etti. Anı olarak kalacak. Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli bir hakem. Bu anı olarak bende kalacak. Kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Denizlispor olarak zor süreçten geçtiklerine vurgu yapan Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan ayrılan iki oyuncu, iki kart cezalımız ve iki sakatımız ile beraber eksik kadro ile gelmiştik. Oyun anlayışımız ve rakibin zaaflarına karşı istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golden sonra geri kaçmaya başladık. 6 aydır oynamayan Sackey’i sahaya sürdük. Bazı arkadaşlarımız bölgesi dışında oynamak zorunda kaldı. Sonuçta 2-2 berabere kaldık. Bir puan da güzel oldu. Düşme potasının kaos ortamında her puanın değeri var. Zor süreçten hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Gaziantep maçını kazanarak rahat nefes almak istiyoruz."