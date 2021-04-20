Bülent Uygun yönetiminde Ç.Rizespor 7 maçta 14 puan aldı

Çaykur Rizespor'un başına Hatayspor mücadelesi ile geçen Bülent Uygun, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Daha sonraki maçlarda da başarılı olan deneyimli teknik adam, son olarak Konyaspor karşısında 5-3 galip geldi ve 42 puanla 11.sıraya yükseldi

7 maçta 13 gol

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alırken 14 puan topladı ve maç başına 2,00 puan ortalamasına ulaştı. Önceki teknik adam Sumudica'nın istifası öncesi, "Bu takımı Mourinho gelse kurtaramaz" sözlerine rağmen Bülent Uygun oldukça başarılı oldu. Çaykur Rizespor sözü geçen 7 maçta rakiplerine 13 gol attı

Ç. Rizespor 1-0 Hatayspor

Galatasaray 3-4 Ç. Rizespor

Ç. Rizespor 0-0 Karagümrük

Göztepe 2-0 Ç. Rizespor

Ç. Rizespor 0-0 Trabzonspor

Antalyaspor 2-3 Ç. Rizespor

Ç. Rizespor 5-3 Konyaspor



