Bülent Uygun: Stres yaşadık ama kazandığımız için çok mutluyuz

Süper Lig'in 41. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu bir sezon olduğunu ve Kovid-19 etkileriyle her takımın her maçının çok farklı sonuçlanabildiğini kaydetti.

Yeni sezonda UEFA hedefi olan ve ligin üst sıralarında mücadele eden bir takım olmak istediklerini kaydeden Uygun, ellerindeki oyuncu eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi: "Maçın son bölümünde stres yaşadık ama kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet taraftarımıza hediyemiz olsun. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de taraftarı mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. Yeni sezonda UEFA'ya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk yaşayan ve düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Ümit ediyorum ki düşen takımlar da en kısa zamanda yeniden gelirler."