Bülent Uygun: Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz

Süper Lig’de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. 15 Haziran Pazartesi günü 21.45’te başlayacak maçta Kırmızı-Beyazlılar’la deplasmanda karşı karşıyla gelecek Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti.

Teknik direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.