Bülent Uygun: Rizespor’un başarı hikayesini yazmak istiyoruz

Süper Lig’in son haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Bülent Uygun, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Uygun, “Takımımız da 18 futbolcunun sözleşmelerinin bitmesinden dolayı belki sakatlanırım korkusu oldu. Takımda etkin rol alan oyuncuların sakatlıkları vardı. Her şeye rağmen şuana kadar Rizespor Süper Lig’deki en yüksek puanıyla da sezonu bitirmiş olduk” dedi.

‘RİZESPOR’UN BAŞARI HİKAYESİNİ YAZMAK İSTİYORUZ’

Tek hayallerinin Rizespor’un başarı hikayesini yazmak olduğunu ifade eden Uygun, “Yeni sezonda taraftarımızın arzuladığı istediği formanın hem başarı hikayesini yazacak hem de yüreğiyle sahada oynayıp kazanma adına bütün yeteneklerini sergileyecek aktif, agresif ve zirve yolunda yürüyüş yapacak bir futbolcu kadrosunu inşallah sayın başkanımız ve sportif direktörümüzle birlikte kurmak ve bu başarı hikayesini yazmak tek hayalimiz“ diye konuştu.

‘RAPORUMU YÖNETİM KURULUMUZA SUNDUM’

Yeni sezonla birlikte Rizespor taraftarının istediği kadro ile sezona başlayacaklarını ifade eden Uygun, “Takımımızdan sözleşmesi devam edip ayrılmak isteyenler de var. Aynı zaman da sözleşmesi bitip de belki bizimle devam edecek oyuncularda var. Çok zor bir sürecin bizi beklediğinin farkındayız. Bu süreci en kısa sürede doğru bir şekilde planlayıp 28 Haziran’da sezonumuzu açarken Rizespor’u sevenlerin tarafından sevilen arzulanan kadromuzu da inşallah hep beraber oluşturacağız. Genç yetenek olarak şuan da 1’inci Lig’lerinde oynayan futbolcu kardeşlerimiz, bunlarla beraber kendimizin kiralık olarak verdiğimiz 4-5 tane genç kendi evlatlarımızı da takımımıza dâhil edeceğiz. Sezon sonunda da yabancı sürecine futbol federasyonumuzun verdiği karar doğrultusunda gerekli bütün çalışmaları yaparak yönetimimize gidecek kalacaklarla ilgili bütün raporumu verdim. Bundan sonraki süreci de transfer komitemiz sayın başkanımız ve sportif direktörümüz güzel bir şekilde takım planlaması, takım mühendisliği yaparak yeni sezonu Rizespor’u mutlu edecek bir yapı da tekrar sizlerin karşısına inşallah çıkarız” dedi.

DHA