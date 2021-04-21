Bülent Uygun: Rizespor, Avrupa hedefini başarabilecek bir camia

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor gibi büyük bir camiada bulunmaktan, dede topraklarında hizmet etmekten mutlu olduğunu aktardı.

Çaykur Rizespor’da göreve gelmeden önce takımın gol pozisyonuna girmekte zorlandığını ifade eden Uygun, "Oynanan maçların toplamı kadar son 7 maçta pozisyonumuz ve golümüz var. Gol atmaya çalışmışız, denemişiz, daha güzeli için çabalamışız. Ekibime ve görevi layığı ile yerine getiren futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bütün başarı onlarındır." dedi.

Uygun, göreve geldiklerinde takımdaki düzensizliği ortadan kaldırmak, taktiksel ve oyun anlamında sistem oluşturmak için çabaladıklarını vurgulayarak, "Güzel bir süreç yaşadık. Bizim adımıza mutluluk verici. Daha oyunun başındayız. Rizespor çok daha güzellerine layık. Avrupa hedefini başarabilecek bir camia. İnşallah en yakın zamanda bunu hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

Kalan maçlarda Çaykur Rizespor’a yakışır bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Uygun, şöyle devam etti: "Ligde kalma barajının 42-43 olacağını düşünüyorum. Ben kendi kafamda alabileceğimiz 48 veya 51 puan hesapladım. 51 puan alamazsak ortaya bir başarı çıkmaz. Ben burada, son yıllarda gittiğim takımlarda hiç transfer yapmadım. Gaziantep’e iki kere gittim, sıfır transfer. Eskişehir’e 5. hafta gittim. Devre arası dahil transfer yapmadık. Takımdan ayrılan oyuncular oldu. Osmanlıspor’a gittim. Tek transfer yaptık. Doukara sonrasında Antalyaspor ve oradan İtalya’ya iyi bedele satıldı. Elazığspor ve Bucaspor Süper Lig’e çıktıklarında 17 transfer yapmak zorunda kaldık. Devre arası gelen hoca 21 transfer yaptı."

Bülent Uygun, ligde 23 Nisan Cuma günü karşılaşacakları Gençlerbirliği’nin, ligin daimi takımlarından olduğuna işaret ederek, "Bu sezon bazı zorluklar yaşıyorlar. Bu maçı tutunma maçı olarak görüyorlardır. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizde Boldrin sakat, Baiano kart cezalısı, Meriah’ta biraz problem var. Remy’nin ayağında eksi sakatlığı var. Bunlar handikap gibi görünse de yerine oynayan arkadaşlar görevlerini yerine getirecektir. Puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah bunu da başarırız." ifadelerini kullandı

AA