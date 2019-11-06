Bülent Uygun: Peşinat almadım takıma dağıttım!

Bülent Uygun kısa sürede Kayserispor’a takıma verdiği etkiyi anlattı.

Deneyimli teknik adam, Lig Radyo’da yaptığı açıklamada, “Kulübün ne kadar ekonomik sıkıntılar içinde olduğu herkesin malumu. Ben de gelir gelmez yaptığım görüşmede kasadaki parayı sordum. 1.2 milyon TL olduğunu öğrendim. Göreve başlangıç için almam gereken peşinatı istemedim, ‘Bu parayı eşit şekilde futbolculara dağıtalım’ dedim. Sonrasında oyunculara da, ‘Devre arasına kadar parası ödenmeyen herkes gitmekte özgür. Ancak burada bu formanın hakkını vereceğiz’ dedim. Oyuncularım da sahaya müthiş bir karakter koydu ve kazandık” ifadelerini kullandı.