Bülent Uygun: Önümüzdeki günlerde çok iyi bir Rizespor izlettireceğiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımdaki eksikliklerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Uygun, "Birçok eksiğimiz vardı. Takımsal anlamda, takımsal formatımızda, takımımızın bel kemikleri futbolcularımızın sakatlığı, mevkisel eksikliklerimiz. Haftalardır bizle birlikte işimizi zorlaştırıyordu. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir ay sonraki süreçte yepyeni bir yönetim ve 18'e yakın futbolcunun gittiği bir ortam. Ondan sonra da yeniden kurduğunuz ve kurmaya devam ettiğimiz bir takım. Milli maç arası inşallah bize iyi gelecek. Sakatlarımız düzelecek, transferlerimiz gelecek. Ondan sonra da arzuladığımız Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz” dedi.

"ÇOK İYİ BİR RİZESPOR'U ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İZLEYECEĞİZ"

“Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin çok önemlidir” ifadesini kullanan Uygun, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün maalesef uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle sahadan mağlup ayrıldık. Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve kazanma azmiyle hem de fair-play ruhuyla çok iyi bir Rizespor'u önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz.”

Uygun, bir gazetecinin karşılaşmadaki penaltı kararları ile ilgili sorusunu cevapsız bıraktı. Bir süre konuşmayıp mimikleriyle karşılık veren Bülent Uygun, daha sonra soruyu soran gazeteciye dönerek ‘sen anladın’ dedikten sonra salonu terk etti.

DHA