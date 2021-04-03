Bülent Uygun: Mücadelemize devam edeceğiz

Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

BÜLENT UYGUN: ÇOK İYİ BİR MÜCADELE VERDİĞİMİZE İNANIYORUM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, güçlü bir takıma karşı fazla pozisyon vermeden oynadıklarını belirterek, “40 dakika, 10 kişi oynadığımız bir maçta hakem Hakan Ceylan VAR’da dirseğine vuran pozisyonu göremeyen, gördüğünü de verdirmeyen bir sürecin içerisinde penaltımız verilmedi. Sabo ile girdiğimiz bir pozisyonda kaleci muhteşem bir şekilde şutu çıkarttı. Rakibe çok tölerans tanındığı bir ortamda gene de çok iyi bir mücadele verdiğimize inanıyorum. Taktiksel ve sistemsel olarak mecburen oyunun içerisinde kazanma adına bunu başarabilirdik. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Daha önümüzde kazanılması gereken birçok puan var, birçok maç var. Takımımızla birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)