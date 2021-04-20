Bülent Uygun: Kazanmak için mücadele etmek zorundayız

Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yoğun maç programında bazen konsantrasyon sorunları yaşanabildiğini belirterek, "Öncelikle Konyaspor gibi çok güçlü, pozisyon ve yapısı itibariyle, top oynama anlayışıyla iyi bir takıma karşı 2-0 gibi bir geriye düşüş yaşamış olsak bile, gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak iyi yaptığımız değişikliklerle birlikte futbolcu kardeşlerimizin yüreğini, beynindeki düşünceyi ve ayaklarındaki yeteneklerini sergilemek açısından Rizespor’umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk. 3 günde bir oynanan maçlarda bazen bu şekilde istemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Konsatre kayıpları olabiliyor. 3 puanı kazanan taraf olmak bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah bundan sonraki süreçte yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz" dedi.

Yıllardır düşme tehlikesi yaşayan takımları çalıştırdığını kaydeden Uygun, "Katar’daki 5 yılın ardından Türkiye’ye gelip düşen takımları alıp futbolcuları tedavi etmiş ve kalan 12 maçtaki performanslarıyla kümede bırakmıştık. Buradaki süreç biraz daha farklıydı. Özellikle futbolcularımızın tamamen demoralize olduğu o noktada galibiyet yüzü bile görmemiş bir ortamdan, şimdilerde ise hem oyun anlayışıyla hem oyun felsefesiyle, bireysel yetenekleriyle kazanmaya odaklanmış, 10 maçta, gol pozisyonuna odaklanmış bir takım çıkardık. Şimdi ise her maç 3'er 5'er 10'ar pozisyona girerek futbol izleyenlere keyif veren hem de oyuna dönen futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu başarıyı kendileri hak ettiler. Kalan maçları performans olarak en güzel şekilde sergilemek zorundayız. Kazanmak için mücadele etmek zorundayız" diye konuştu. (DHA)

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