Bülent Uygun: Hatalı goller yedik

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk eden ancak evinde 3-2 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Uygun, hatalardan gol yediklerini belirtti.

İşte Bülent Uygun'un açıklamaları:

Maçın başından sonuna kadar her türlü hamleyi yapmaya çalıştık. Yediğimiz gollerde basit hatalar oldu. Antrenmanda rakibimizin yetenekli oyuncularla ilgili çalışmalarımızı yapmamıza rağmen hatalar yaptık. Gollerden sonra 3. golü bulamadık ama istediğimiz oyunu 70'ten sonra sahaya yansıtabildik. Kaybettik, Beşiktaş'ın tebrik ediyoruz. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Az zaman kaldıkça işin şakası kalmıyor.

Takımdaki önemli kilit futbolcuların sakatlık yaşaması bizim takım kurgumuzu bozdu. Denizli maçında zor bir maç bizi bekliyor. Bu süreçte yaşadığımız aksiliklerle beraber zor maçlarda takım halinde iyi oynamak zorundayız.

3 günde 1 rotasyon mu olur diyorlar. Antrenmana kimin çıktığını bilmiyorsun. 3 günde bir maç oynuyorsun, Covid'in var. Zor bir süreç geçiriyorsunuz. Ama ben yine de futbolcu kardeşlerimden memnunum. Kısa sürede bizim istediklerimize cevap verdiler. Biz kazanmak için oynamaya devam edeceğiz.