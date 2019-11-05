Ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor’la ilk maçında Fenerbahçe’yi deviren Bülent Uygun, FANATİK’e çok özel açıklamalar yaptı.

Başarılı teknik adam, alınan zaferin şifresini anlattı. Bülent Uygun, rakibi hafta içinde çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Uygun, şu sözleri sarf etti:

“Fenerbahçe’nin lideri ve merkezi Emre Belözoğlu. Onun etrafını iyi çevirdik. Önlemler aldık, kısaca Emre’yi oynatmadık.”

‘Çalıştığımız golü attık’

“Rakibimiz ileriye çıktığı anda savunmada büyük gedikler veriyordu. Buna da çok çalıştık. Düşündüğümüz tarzda bir pozisyonda topu rakibin arkasına atıp, golü bulduk. 90 dakika kora kor mücadele etmemiz gerekiyordu. Saha içinde ayakta kalmanın tek yolu 11’e 11 mücadele etmekti. Bunu başarırken, Adebayor ise rakip savunmayı çok yordu. Şimdi Gençlerbirliği önünde de hedefimizi sürdürmek için mücadele edeceğiz. Bana göre bir yenilgi Fenerbahçe’yi pes ettirmez, aksine daha da kamçılar.”

Yusuf Dursun