Bülent Uygun: Elimden gelen çok bir şey yok, özür diliyoruz

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, büyük sorunlar yaşamalarına rağmen rakipleri karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında, Beşiktaş’ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, "Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık. Bu zor süreçte Kayserispor taraftarından, elimden gelen çok bir şey yok, özür diliyoruz, ayağa kaldıracağız, desteklerine ihtiyacımız var. Taraftar olmadan hiçbir şey olmaz." dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başında 25 gündür bulunduğunu hatırlatan Uygun, "25 gündür Kayserispor’un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor." diye konuştu.

Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, "Beşiktaş’ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye’de sistemleri değiştirmek lazım." ifadelerini kullandı.



