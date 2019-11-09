Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarına işaret etti.

Önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Uygun, "Zaten genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve kadro yapısıyla ilgili yaşadığımız sıkıntı gerçek performansımızı vermemizi zorladı." dedi.

Taktiksel değişiklikler yaparak ilk 20 dakikadan sonra oyunun gidişatını lehlerine çevirmeye başladıklarını anlatan Uygun, "Sonrasında iki gencimizi oyuna aldık. Biri asisti yaptı, diğeri de lig tarihindeki en genç golcü oldu. Onlar adına sevindirici. İnşallah bunları daha çok çoğaltacağız. Kazanmamız gerekiyordu. Yukarıdaki puan farkını kapatma şansını yakalayacaktık. Dersler çıkartacağız, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet ve oyun anlayışında problemlerimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz. Devre arasına kadar hedef olarak belirlediğimiz en az 15 puanı toplamış olmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Uygun, genç futbolcuların performanslarıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"2007’den bu yana proje söylüyorum. Türkiye liginde proje söylemesi gereken hocaların hiçbiri söylemiyor. Hakemler ’profesyonel olsun’ dedim. Altyapı hocalarının maaşlarını futbol federasyonu vermek zorunda. Yabancıdan kestiğiniz 3 milyon, 5 milyon var. Altyapıdaki hocam 2 bin lira maaşını alacak mı? Eğitim vermemiz lazım. Türk gencinin hepsi yetenekli. UEFA şampiyonluğunu kazandığımızda 3-4 yabancı vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek, onlara iyi eğitim vermezsek, iyi imkan sağlamazsak çıkmaz. Yönetici, fazlasını harcarsa sorumlusu o olacak. Aslında şu an ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki herkes kendine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin."